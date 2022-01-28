Елена Панина: Визит в Москву — последний шанс для Зеленского спасти экономику Украины

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможности приезда президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Москву.

Визит в Москву — последний шанс для Зеленского спасти экономику Украины. Колонка Елены Паниной

В заявлении главы российской дипломатии нет ничего принципиально нового. Наша позиция была озвучена президентом Владимиром Путиным: если Зеленский хочет обсуждать двусторонние отношения, то Москва к этому готова, если же президента Украины интересует тема Донбасса, то пусть он действует в рамках механизма, предусмотренного Минскими соглашениями.

Зеленский многократно жаловался СМИ, что, мол, Москва не хочет с ним разговаривать. На самом деле он занимался заурядным дипломатическим «шулерством», поскольку «переговоры с РФ» он видел исключительно как подмену Минских соглашений, пытаясь представить Россию стороной конфликта в Донбассе и вывести из переговорного процесса ДНР и ЛНР.

Зеленский пришел к власти на волне антивоенных настроений, у него были все возможности для нормализации отношений с Россией, для выполнения Минских соглашений. Однако, сделав первые робкие шаги в этом направлении, Зеленский резко изменил свою позицию на противоположную под давлением националистической «улицы». За последний год он умудрился сжечь практически все мосты в отношениях с Россией, накалил обстановку так, как это не удавалось даже экс-главе Украины Петру Порошенко.

Федеральное агентство новостей /

Медийный миф о «войне России с Украиной», который раскручен западными СМИ, возник во многом благодаря политике Зеленского. Однако сегодня от продвижения темы «российского вторжения» страдает сам Киев: гривна падает, инвесторы уходят из страны, растут цены на услуги ЖКХ, продолжается падение доходов населения.

Дело дошло до того, что уже украинские официальные лица вынуждены опровергать вбросы о «неизбежной войне» со стороны западных СМИ. Сегодня даже часть киевских чиновников осознала, чем может реально закончиться дело — экономической катастрофой для Украины.

При этом Россия продолжает держать открытой дверь для диалога с Зеленским. Министр Лавров снова напоминает ему о возможности приехать в Москву и честно обсудить вопросы двусторонних отношений, не пытаясь играть краплеными картами в отношении Донбасса.



Пожалуй, визит в Москву — это последний шанс, который остался у Зеленского для того, чтобы остановить экономический «коллапс» своей страны. Однако все предыдущие предложения со стороны РФ были им проигнорированы. И на сегодняшний посыл министра Лаврова Зеленский также ответил отказом.