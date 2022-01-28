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Анастасия Решетова призналась, что весит 70 килограммов

  /   Обновлено: 28 января 2022 19:57
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова призналась, что весит 70 килограммов
Pr Scr instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Дубай, 28 января. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель и блогер Анастасия Решетова рассекретила свой вес. Знаменитость призналась, что планирует избавиться от лишних килограммов.

Решетова порадовала подписчиков новыми кадрами в Instagram Stories. Модель опубликовала снимок, который она сделала на смартфон, фотографируя себя в зеркале.

«70 кг. счастья», — подписала кадр блогер.

Анастасия Решетова призналась, что весит 70 килограммов
Prt Scr instagram.com / @volkonskaya.reshetova

Кроме того, бывшая возлюбленная Тимати сделала репост Stories своей приятельницы — коуча Катрины Кузиной. Подруга Решетовой показала, как они вместе обедают в Дубае. Кузина продемонстрировала стол, полный разных блюд, и отметила, что они со знаменитостью заказали не только вкусную, но и полезную пищу.

Коуч сняла на видео стоящие на столе конфеты. Также подруга модели запечатлела Решетову, кладущую в рот кусочек какой-то пищи.

«Ну что, за последний день диеты! Ой, за последний день перед диетой!» — оговорилась и тут же исправилась экс-избранница рэпера.

Из этой фразы можно сделать вывод, что блогер недовольна своим весом. Видимо, знаменитость считает, что 70 килограммов — это слишком много.

Недавно Анастасия Решетова отметила день рождения — ей исполнилось 26 лет 23 января. Подписчики раскритиковали звезду за торт «стриптизерши», который она получила на праздник.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Решетова призналась, что весит 70 килограммов
тимати знаменитости решетова
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