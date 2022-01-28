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Зеленский допустил урегулирование в ЛДНР после встречи советников «нормандского формата»

Политика
Зеленский допустил урегулирование в ЛДНР после встречи советников «нормандского формата»
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 28 января. Шанс на урегулирование ситуации в Донбассе существует, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Так он прокомментировал недавнюю встречу политических советников «нормандского формата». Зеленский добавил, что считает по-прежнему высокой вероятность «нападения» со стороны России.

«Позавчера была встреча советников «нормандского формата». Я считаю, что она (вероятность атаки – ред.) высокая, но была встреча. Поэтому, если это не политический театр и все серьезно, то это шаги к диалогу и мирному урегулированию процесса», — сказал украинский лидер.

Москва неоднократно отвергала заявления Киева и стран Запада о якобы готовящемся «вторжении» на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для других стран.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского считает двуличной политику США по Донбассу. Сотрудники украинской администрации не исключают, что Вашингтон находится в сговоре с Москвой.

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