Страховые выплаты будут объединены в единый платеж

Москва, 28 января. Российское Министерство труда предложило ввести единый тариф по социальному страхованию с 2023 года, сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что данная мера позволит увеличить максимальные размеры выплат, а страховые взносы работодатели смогут уплачивать одним платежом.

«К 2025 году при введении единого тарифа максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком составит 57,4 тыс. рублей. Это пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты, но не больше страхуемого заработка. Максимальная сумма пособия по беременности и родам к 2025 г. составит 660,9 тыс. рублей», — объяснили в министерстве.

Максимальная сумма выплат по временной нетрудоспособности увеличится до 143,5 тысячи рублей в зависимости от стажа. Работодатели смогут платить взносы на пенсионное, социальное и медицинское страхование единым платежом.

Ведомство напомнило об увеличении в 2022 году минимального размера пособия по беременности до 63 932 рубля 40 копеек. В прошлом году этот показатель составлял 58 878 рублей 49 копеек.