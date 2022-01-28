Экономист Скаршевский указал, как РФ может воздействовать на Украину без военной угрозы

Киев, 28 января. Для России нет никакого смысла устраивать вторжение на Украину. При желании оказать давление на соседнюю страну, РФ могла бы использовать гораздо более простые и эффективные методы, уверен экономист Виктор Скаршевский.

Как отмечает эксперт, несмотря на то, что отношения России и Украины серьезно ухудшились еще в 2014 году, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами по-прежнему продолжается. Таким образом, подчеркивает экономист, у РФ остается достаточно много рычагов для того, чтобы при желании воздействовать на Незалежную. Особенно сейчас, в разгар энергетического кризиса.

«России нет никакого смысла с военной точки зрения нападать на Украину. Если бы РФ действительно хотела принудить Украину к каким-то действиям, либо нанести огромный ущерб, она бы просто "прикрутила" транзитный кран через территорию Украины, и наша страна осталась бы сразу же без газа», — заявил Скаршевский в эфире канала UkrLive.

Экономист отмечает, что помимо транзитного газа, Украина также получает от России топливные элементы для своих атомных электростанций. Как известно, полностью перевести украинские АЭС на американское ядерное топливо пока так и не удалось, поэтому нехватка российских ТВЭЛ стала бы серьезной проблемой для Киева.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Также Россия могла бы прекратить поставки ядерного топлива для атомных электростанций. Как минимум половину ТВЭЛ мы все еще покупаем в России. Сразу же минимум в два раза упало бы производство электроэнергии на Украине», — объяснил аналитик.

Эксперт подчеркивает, что запрет со стороны России на продажу Украине этих и других энергоресурсов тут же спровоцировал бы в Незалежной серьезный кризис, который, в свою очередь, мог бы привести не только к экономическим, но и политическим последствиям для Киева. Таким образом, очевидно, что РФ нет никакого смысла устраивать «вторжение» в Незалежную, о котором активно говорят страны Запада.

«После этого на Украине сразу бы начался экономический, социальный, финансовый коллапс. Это простейшие вещи. Поэтому России нет никакого смысла с военной точки зрения нападать на Украину. Все будет решаться в геополитическом плане в переговорах между Россией, США и Китаем», — подчеркнул экономист Виктор Скаршевский.

Украинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый раскрыл следующий шаг России в переговорах с США по безопасности.