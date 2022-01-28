Россия в ответ на санкции Брюсселя расширила черный список по Евросоюзу

Москва, 28 января. РФ расширит список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Решение было принято как ответ на действия Брюсселя.

«В связи с принятыми ЕС решениями Москва открыто заявляла, что оставляет за собой право на ответные действия. В связи с этим российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — указано в сообщении МИД.

В Россию не смогут въезжать руководители европейских ЧВК и политики, которые несут личную ответственность за антироссийскую риторику в ЕС. Москва предложила Брюсселю прислушаться к здравомыслящим европейцам, которые призывают отказаться от политики санкций.

Ранее Европа пригрозила России, что может ввести ограничения против нефтяной отрасли. Это обернется для Брюсселя серьезными проблемами.