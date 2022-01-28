Смешное кино про психов: стал ли хуже «Бойцовский клуб» от изменения концовки в Китае

В Советском Союзе нередко изменяли концовки зарубежных фильмов. Об этом в беседе с ФАН рассказал блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков. Ранее писатель Чак Паланик одобрил изменение концовки фильма «Бойцовский клуб» на китайских стриминговых сервисах. По его мнению, версия с титрами в конце, которые сообщают, что здания были разминированы, а главный герой помещен в психиатрическую больницу, даже ближе к сюжету книги.

«В Советском Союзе регулярно такое бывало. Художественный фильм «Частный детектив» с Жаном-Полем Бельмондо — концовку подрезали. Французский фильм «Откройте, полиция!» — концовку отрезали вообще, получается с другим смыслом. Ничего необычного. На этом деньги зарабатывают. Не хотите, чтобы резали — не продавайте. Это в договоре прописывают», — сообщил блогер.

Дмитрий Пучков также поделился своим личным отношением к картине «Бойцовский клуб».

«Интересное кино. Я его уже взрослым смотрел. Он мне интересен просто, как кино. Никакого идейного содержания я там никогда не видел. Просто смешное кино про психов. Там, по-моему, нет никаких коммунистических идей. Это же капиталистическая идиотия, а значит: терроризм и экстремизм. Причем тут борьба с банками?» — поведал писатель.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он оценил инициативу китайских стриминговых платформ по изменению концовки культового фильма режиссера Дэвида Финчера.

«С точки зрения тех, кто отрезает, он, наверное, стал только лучше», — подытожил писатель.

Ранее режиссер Сергей Васильев в беседе с ФАН высказал мнение, что сатирический фильм «Не смотрите наверх» может оказаться пророческим. Собеседник отметил, что жанр киноленты допускает присутствие в ней неких преувеличений.