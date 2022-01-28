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Дипломат Антонов анонсировал два этапа сокращения штата российской дипмиссии в США

  /   Обновлено: 28 января 2022 19:40
Политика
Дипломат Антонов анонсировал два этапа сокращения штата российской дипмиссии в США
wikipedia.org  /  Aaron Siirila/CC BY-SA 2.5

Вашингтон, 28 января. Российские дипломаты покинут США в январе и июне 2022 года, заявил посол РФ Анатолий Антонов.

Первый этап сокращения штата российской дипмиссии должен завершиться к 30 января, отметил дипломат. Вторая партия сотрудников посольства покинет Соединенные Штаты через пять месяцев.

«Двадцать семь сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня текущего года», — уточнил Антонов.

Как сообщалось ранее, три американских дипломата покинули переговоры по «ядерной сделке» в Вене. Соответствующее решение было принято ими из-за внутренних противоречий. Инцидент произошел на фоне повторного призыва Вашингтона к проведению прямого диалога с Ираном.

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россия антонов сша дипломат
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