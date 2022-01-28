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Нино Нинидзе вместе с Виторганом побывала на премьере «Дня слепого Валентина»

  /   Обновлено: 28 января 2022 19:33
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе вместе с Виторганом побывала на премьере «Дня слепого Валентина»
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 28 января. Премьера романтической комедии режиссера Александра Баршака, которая состоялась в Москве в кинотеатре «Октябрь», собрала звезд российского кино, среди них были Нино Нинидзе и Максим Виторган.

Актриса выбрала для выхода в свет образ total black — черную блузку с круглым вырезом и юбку под кожу в тон. Нинидзе сделала «мокрую» укладку и вечерний макияж. Рядом с ней позировал Виторган в черных джинсах, легком свитере оттенка баклажана и джинсовом пиджаке. Снимок звездной пары появился в Stories Нинидзе.

Нино Нинидзе вместе с Виторганом побывала на премьере «Дня слепого Валентина»
Prt Scr instagram.com / @ninosha13

Нинидзе до отношений с Виторганом была замужем за Кириллом Плетневым. Актер также присутствовал на премьере «Дня слепого Валентина». Он пришел на мероприятие в сопровождении звезды сериала «257 причин, чтобы жить» Полиной Максимовой. Пара больше не скрывала свои романтические отношения.

Ранее журналистка Ксения Собчак раскрыла подробности личной жизни исполнителя хита «Рюмка водки на столе» Григория Лепса. Оказалось, что после развода с Анной Шаплыковой певец уже нашел новую возлюбленную. По словам Собчак, ею оказалась ведущая программы «Мужское/Женское» Юлия Барановская.

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Все новости / Шоу-бизнес / Нино Нинидзе вместе с Виторганом побывала на премьере «Дня слепого Валентина»
фильм виторган нинидзе
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