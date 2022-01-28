Нино Нинидзе вместе с Виторганом побывала на премьере «Дня слепого Валентина»

Москва, 28 января. Премьера романтической комедии режиссера Александра Баршака, которая состоялась в Москве в кинотеатре «Октябрь», собрала звезд российского кино, среди них были Нино Нинидзе и Максим Виторган.

Актриса выбрала для выхода в свет образ total black — черную блузку с круглым вырезом и юбку под кожу в тон. Нинидзе сделала «мокрую» укладку и вечерний макияж. Рядом с ней позировал Виторган в черных джинсах, легком свитере оттенка баклажана и джинсовом пиджаке. Снимок звездной пары появился в Stories Нинидзе.

Prt Scr instagram.com / @ninosha13

Нинидзе до отношений с Виторганом была замужем за Кириллом Плетневым. Актер также присутствовал на премьере «Дня слепого Валентина». Он пришел на мероприятие в сопровождении звезды сериала «257 причин, чтобы жить» Полиной Максимовой. Пара больше не скрывала свои романтические отношения.

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