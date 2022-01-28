Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев рассказал о деанонимизации лиц, причастных к устроенному Украиной информационному терроризму. Подробнее — в материале ФАН.

Россию в первый месяц 2022 года захлестнула волна телефонного терроризма. Злоумышленники звонили в администрации крупных городов и сообщали о минировании медучреждений и школ, что приводило к эвакуациям из проверяемых зданий. Все сообщения оказались ложными.

От лжеминирования до казахстанского путча

За этими звонками стоит 83-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины, базирующийся в Одессе. Об этом корреспонденту ФАН заявил полковник полиции ЛНР и автор проекта «Путь Визенталь» Виталий Киселев (позывной Коммунист). По его словам, «телефонные террористы в погонах» использовали для звонков на территорию России IP-телефонию, но это не помогло «спрятать концы в воду». Тот же ЦИПсО, по утверждению Киселева, оказался причастен к беспорядкам в Казахстане, помогая распространять фейки и координировать столкновения в постсоветской республике.

По мнению полковника Киселева, одной из причин мятежа в Казахстане стало сосредоточение в этой стране множества ценных природных ресурсов, например, газа, нефти и урана. Причем запасы последнего достигают 40% от мировых запасов.

Федеральное агентство новостей / Николай Романенко

«Сейчас наметилась твердая тенденция, что атомная энергетика будет признана зеленой и безопасной. А раз так, считают англосаксы, основные запасы топлива будущего должны контролироваться ими. Поэтому просто так они от казахстанцев не отстанут», — высказал мнение Коммунист.

Поселок Донецкий под обстрелом

События в Казахстане отвлекли медийное внимание от событий в Донбассе, на города и села которого продолжают сыпаться украинские снаряды и мины. По информации автора проекта «Путь Визенталь», к двум последним обстрелам прифронтового поселка Донецкий причастна 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ.

По населенному пункту ЛНР было выпущено восемь 120-миллиметровых мин и десять гранат АГС, несколько снарядов упали рядом с многоквартирным домом. Пострадавших в результате этого обстрела нет, но разрушена хозяйственная постройка и выбиты стекла в здании. Виталий Киселев подчеркнул, что в Луганске продолжат выявление всех виновных, вплоть до рядовых исполнителей.