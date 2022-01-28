Генсек НАТО Столтенберг: Альянс не принуждает страны к вступлению в него

Брюссель, 28 января. Североатлантический альянс не намерен заставлять страны вступать в состав военного блока. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Представитель блока отметил, двери НАТО открыты, однако Альянс никогда не принуждал страны вступать.

«Мы ожидаем свободных, демократических, независимых решений, принятых независимыми странами. И мы никогда не будем заставлять страны становиться членами НАТО, но мы будем уважать суверенные решения этих стран», — отметил генсек Альянса.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что России и НАТО следует возобновить дипломатические контакты. По его словам, Альянс готов выслушать озабоченности Москвы.