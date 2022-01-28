Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 19:47
19:46
Экономика
Экономист Скаршевский указал, как РФ может воздействовать на Украину без военной угрозы
19:46
Общество
Политик Франц Клинцевич высоко оценил успех фильма «Гранит» в Африке
19:44
Политика
Россия в ответ на санкции Брюсселя расширила черный список по Евросоюзу
19:43
Общество
Обнародован отчет комздрава об очередях в петербургских поликлиниках
19:40
Политика
Дипломат Антонов анонсировал два этапа сокращения штата российской дипмиссии в США
19:40
Весь мир
Отставка Стивена Брейера может помочь Байдену укрепить позиции демократов в Верховном суде США
19:39
Армия
Зеленский: Украина будет развивать армию вне зависимости от перспектив вступления в НАТО
19:38
Политика
Депутат Шхагошев: новая концепция внешней политики РФ учтет ответы США по безопасности
19:37
Шоу-бизнес
Муж визажиста Гоар Аветисян пообещал дарить ей цветы до конца жизни
19:35
Весь мир
Пентагона не может предотвратить убийства мирных граждан военнослужащими США
Все новости

Зеленский поддержал создание переговорной площадки с участием России, Украины и США

Политика
Зеленский поддержал создание переговорной площадки с участием России, Украины и США
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 28 января. Украинский президент Владимир Зеленский выступил за создание переговорной площадки с участием Киева, США и России.

Западные СМИ распространяют недостоверную информацию о возможном проявлении «российской агрессии» в отношении Украины. США поддерживают эти фейки, несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала эти данные.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова принять Зеленского для обсуждения двусторонних отношений. По его словам, вопросы Донбасса Киев может обсудить в контактной группе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский поддержал создание переговорной площадки с участием России, Украины и США
украина сша зеленский
Комментировать