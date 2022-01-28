Зеленский поддержал создание переговорной площадки с участием России, Украины и США

Киев, 28 января. Украинский президент Владимир Зеленский выступил за создание переговорной площадки с участием Киева, США и России.

Западные СМИ распространяют недостоверную информацию о возможном проявлении «российской агрессии» в отношении Украины. США поддерживают эти фейки, несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала эти данные.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова принять Зеленского для обсуждения двусторонних отношений. По его словам, вопросы Донбасса Киев может обсудить в контактной группе.