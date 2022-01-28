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Мисмари заявил, что кризис в Ливии связан прежде всего с проблемой безопасности

Весь мир
Мисмари заявил, что кризис в Ливии связан прежде всего с проблемой безопасности
facebook.com  /  الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية

Бенгази, 28 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) стремится предотвратить проникновение террористов через южные границы государства. Об этом заявил официальный представитель Главного командования вооруженных сил генерал-майор Ахмад Мисмари.

В интервью газете Al Ittihad офицер прокомментировал последние события в операции, направленной против экстремистских группировок. По его словам, юго-западный регион самый неспокойный: через него пролегает путь нелегальной миграции из Центральной и Западной Африки на ливийское побережье, а оттуда — в континентальную Европу. Кроме того, террористические организации в Мали установили контакты с группировками в Ливии для передачи оружия и боевиков.

Генерал подтвердил, что ЛНА уже некоторое время отслеживает передвижение радикалов на юге страны. Иностранные преступные банды вступают в союзы с триполитанскими формированиями и получают от них военную поддержку, что ставит под угрозу безопасность и стабильность в провинции Феццан.

«Вооруженным силам удалось в прошлом месяце конфисковать большое количество оружия, военной техники и боеприпасов, которое везли контрабандой в Мали через ливийскую пустыню», — добавил представитель ЛНА.

Мисмари заявил, что кризис в Ливии связан прежде всего с проблемой безопасности
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Мисмари заявил, что на настоящий момент солдаты и офицеры армии предпринимают усилия, чтобы преследовать экстремистские ячейки. Они намерены пресечь проникновение террористов и перекрыть им поставки через южные рубежи, а также ликвидировать группы, связанные с трансграничной преступностью.

Генерал вновь заявил, что ливийский кризис связан прежде всего с проблемой безопасности. Терроризм поспособствовал распространению многочисленных вооруженных формирований, которые взяли под контроль столицу Триполи.

Опасения относительно террористической угрозы на западе североафриканской страны недавно подтвердило министерство внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ). В ведомстве сообщили о вероятности новых атак со стороны движения «Исламское государство»1 (запрещено в РФ).

Мисмари заявил, что кризис в Ливии связан прежде всего с проблемой безопасности
Prt Scr youtube.com / fahed k

Мисмари предложил международному сообществу и ООН предоставлять Ливии помощь, связанную с безопасностью, а не политическую поддержку. Это обусловлено тем, что некоторые стороны угрожают развязыванием конфликта с участием вооруженных формирований.

Ранее глава управления по поддержанию морального духа, генерал-майор Халид аль-Махджуб объявил, что военные ликвидировали 23 боевика ИГ1. ЛНА накануне провела антитеррористическую операцию к югу от поселения Аль-Катрун на юге страны.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей представил документальный фильм «Новая террористическая угроза миру». Лента рассказывает о формировании зоны нестабильности на юге Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ливия лна мисмари
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