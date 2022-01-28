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Кейт Миддлтон случайно познакомилась с бывшей девушкой принца Уильяма

Общество
Кейт Миддлтон случайно познакомилась с бывшей девушкой принца Уильяма
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency

Лондон, 28 января. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон случайно познакомилась с экс-избранницей своего мужа принца Уильяма. Это произошло на студенческой вечеринке.

Писательница Кэти Николл издала книгу о жизни Миддлтон. В книгу-биографию герцогини вошел эпизод о ее неловкой встрече с сокурсницей принца Уильяма Карли Мэсси-Берч. Во время вечеринки студенты играли в игру «Я никогда не». По правилам участники должны спрашивать друг друга, чего они никогда не делали.

«Карли объявила: «Я никогда не встречалась с двумя людьми в этой комнате», прекрасно зная, что Уильям был единственным, кто встречался, потому что Кейт сидела рядом с ним», — цитирует Николл издание Express.

Внук британской королевы Елизаветы II бросил на девушку грозный взгляд и сердито сказал: «Не могу поверить, что ты только что это сказала». Друзья были шокированы поведением Карли, а Миддлтон впоследствии стала избегать бывшую пассию своего возлюбленного.

Ранее сестра герцогини Сассекской Меган Маркл рассказала о неприятном случае, который произошел на дне рождения Миддлтон. Бывшая актриса спровоцировала конфликт, чем расстроила именинницу и остальных членов королевской семьи. По мнению Саманты Маркл, жена принца Гарри считала Миддлтон своей соперницей.

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Принц Уильям Кейт Миддлтон отношения
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