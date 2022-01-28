Силовики Алжира ликвидировали сеть контрабандистов

Алжир, 28 января. Служба безопасности АНДР ликвидировала преступную сеть из шести человек, занимавшихся контрабандой людей и мошенничеством. Об этом сообщило агентство Algerie Press Service со ссылкой на пресс-службу Национальной жандармерии.

По данным правоохранителей, злоумышленники переправляли мигрантов за рубеж, используя поддельные документы. Операции проходили в обмен на огромные суммы денег при участии четырех туристических фирм и сообщников, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами. Они также осуществляли незаконные финансовые операции по переводу твердой валюты за границу.

Служба безопасности арестовала шесть человек. После завершения следственных мероприятий они предстанут перед судом.

Силовики изъяли большое количество паспортов, международных водительских удостоверений и электронных платежных карт. Также конфискованы приспособления, используемые для подделки различных документов и печатей, и мобильные телефоны. При задержанных обнаружены крупные суммы денег в алжирских динарах и иностранной валюте.

Ранее власти североафриканской республики объявили об аресте пятерых человек в ходе операции по обеспечению безопасности. Задержанные связаны с действующими на территории страны террористическими группировками.