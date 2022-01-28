Близкие певицы Валерии не называют ее настоящим именем

Москва, 28 января. Певица Валерия призналась, что практически никто не называет ее именем, которое ей дали при рождении. Даже родные и близкие при общении с артисткой используют ее творческий псевдоним.

Настоящее имя исполнительницы хита «Часики» — Алла Перфилова. Сценическое имя знаменитости помог придумать ее бывший муж, продюсер Александр Шульгин. Это произошло много лет назад, когда звезда поп-сцены находилась практически в самом начале карьеры.

Новое имя Валерия взяла в связи с желанием выйти на международную аудиторию. За границей имя «Алла» в англоязычном написании вызывало у публики ненужные ассоциации.

С годами артистка полностью сроднилась со сценическим псевдонимом. Исполнительнице уже непривычно слышать настоящее имя в свой адрес.

«Для моих близких, родных я — Лера, а для тех, кого вижу крайне редко, с кем общалась в детстве, я по-прежнему Алла. Но теперь это имя для меня уже звучит странно», — рассказала Валерия, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories.

Певица добавила, что сценический псевдоним закреплен за ней официально. Знаменитость является Валерией не только на сцене, но и по паспорту.

Ранее исполнительница поделилась с подписчиками секретами красоты. Валерия честно перечислила процедуры, которые делает у косметолога.