Экономист Марков назвал причины роста спроса на пятитысячные купюры в РФ

Москва, 28 января. Увеличение количества наличных денег в обращении объясняется инфляцией и ситуацией с банковскими вкладами. Такое мнение высказал доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков, сообщает REGNUM.

Ситуация в стране мотивирует россиян иметь при себе наличные деньги, а не хранить их в банках.

«Причин роста объема наличных в обращении можно выделить несколько. Это, в частности, и инфляция, из-за которой растут цены. А так как часть населения все еще предпочитает расчеты наличными, то спрос на них для этих целей также растет. Другой причиной является ситуация с вкладами и налогообложением доходов по ним. С одной стороны, лишь во второй половине года ставки стали относительно привлекательны для вкладчиков, приблизившись или немного превысив официальные темпы инфляции», — отметил Марков.

Доля пятитысячных купюр, находящихся на руках у россиян, в последнее время значительно выросла. В них удобнее хранить сбережения, так как наличные деньги нельзя заблокировать или заморозить.

Приверженцы эзотерики дают советы, как привлечь в жизнь деньги, финансовую удачу и улучшить материальное положение. Они уверены, что разбогатеть помогают аффирмации.