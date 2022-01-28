Пентагона не может предотвратить убийства мирных граждан военнослужащими США

Вооруженные силы США не оснащены должным образом для расследования случаев гибели гражданских лиц и принятия мер по предотвращению убийства мирных граждан в странах пребывания американского контингента в будущем. К такому выводу пришли эксперты, проводившие независимое исследование для Пентагона.

Соответствующие изыскания были поручены организации Rand Corporation. Незадолго до этого требования разобраться в этом вопросе выдвинули члены Конгресса США, опиравшиеся на Закон о полномочиях в области национальной обороны.

The Pentagon "is not adequately organized, trained or equipped to fulfill its current responsibilities for addressing civilian harm", according to a newly released study mandated by US Congress



https://t.co/5CzdXUHjg2 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 27, 2022

Независимые специалисты провели оценку ряда конфликтов в странах Ближнего Востока и Азии: начиная с вторжения в Афганистан в 2001 году и заканчивая интервенцией США в Сирию в 2014-м. По сведениям сотрудников Университета Брауна, десятки тысяч гражданских лиц были убиты в результате одобренных Вашингтоном военных операций после терактов 11 сентября.

Доклад Rand

В 110-страничном отчете, подготовленном по итогам тщательной комиссии, указывается, что американская армия «недостаточно организована, обучена и оснащена для выполнения своих текущих обязанностей по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению». Попавший в распоряжение СМИ документ начали готовить еще в 2020 году, и власти ознакомились с ним уже в феврале 2021-го.

«Уроки, извлеченные из ударов, повлекших за собой жертвы среди гражданского населения, до сих пор не распространяются среди всех соответствующих организаций министерства обороны таким образом, чтобы в значительной степени уменьшить количество погибших в будущем», — говорится в отчете.

Эксперты Rand отметили, что отсутствие базового стандартизированного руководства и требований со стороны министерства создает путаницу и проблемы в армии.

Федеральное агентство новостей /

В докладе помечается, что во всех военных командованиях США наблюдается недостаток в ресурсах и персонале, выделенном для проведения экспертиз и сообщения о жертвах в числе мирных жителей. Например, в оперативной группе, которая боролась с группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), подсчетом погибших на территории Сирии простых граждан занимались всего три человека.

А когда же появились подозрения в том, что в ходе проводимой иракскими вооруженными силами кампании против ИГ на своей территории умирали гражданские, Пентагон даже не стал организовывать собственное расследование. Независимые эксперты назвали это «пробелом в подотчетности».

«Вопросы потерь среди гражданского населения важны для всех, но ни для кого они не являются главным приоритетом», — сказал Майкл Макнерни, старший научный сотрудник Rand и один из авторов доклада.

Все давно известно

Несмотря на то, что данному отчету уже почти год, реальные факты указывают на несерьезность отношения к нему со стороны американской администрации. Это демонстрирует стабильное повторение старых ошибок. Ярким примером тому является удар в августе 2021 года ВВС США в столице Афганистана. На фоне экстренной эвакуации войск западной коалиции с территории Кабула и теракта в воздушной гавани, сотрудники Пентагона решили отомстить экстремистам, однако в результате этого погибли десять мирных граждан, семеро из которых были детьми.

После долгого периода отрицания своей вины Пентагон признал допущенную ошибку, что, впрочем, не привело к наказанию виновников трагедии и выплатам обещанных компенсаций семьям погибших.

Global Look Press /

«Ящик Пандоры» открыт

Этот факт повлек за собой череду независимых расследований, касающихся не только Афганистана, но и других регионов. Так, например, недавно издание The New York Times со ссылкой на анонимные военные источники рассказало о более чем 1300 документах, касающихся жертв среди гражданского населения в Сирии. Эксперты вынуждены были признать, что вся кампания США против сил «Исламского государства» в арабской республике характеризуется недостоверностью разведданных, необъективностью подтверждения сведений и недостаточной подотчетностью военнослужащих.

1300 é o número de documentos que expõe as centenas de ataques aéreos dos EUA no Iraque, Síria e Afeganistão entre 2014-2018 que mataram centenas de civis. Tornado público pelo The New York Times.https://t.co/MDoJY0r3p1 — Rodrigo Amaral (@Rodrigoadamaral) December 19, 2021

В другом расследовании американской газеты также были представлены утверждения о том, что Пентагон пытался скрыть сведения о жертвах авиаудара по территории Сирии в 2019 году, в результате которого погибли десятки женщин и детей.

И это еще не говоря о преступлениях военных в Ираке, который также пережил длительный период внешнего вмешательства иностранных сил. Впрочем, несмотря на все эти открытия, никто так и не был привлечен к ответственности за убийства жителей объятых войной государств.

Принять меры

Накануне министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Пентагон примет ряд мер, которые изменят культуру вооруженных сил, чтобы сделать предотвращение ущерба гражданскому населению приоритетным направлением их деятельности.

Breaking News: Defense Secretary Lloyd Austin ordered the U.S. military to improve efforts to prevent civilian deaths after reports of several botched airstrikes. https://t.co/1zZUVNGUqy — The New York Times (@nytimes) January 27, 2022

По его словам, эти меры включат в себя создание центра защиты мирных жителей объятых войной регионов, стандартизацию процессов отчетности и управления данными о причинении вреда населению и другие инициативы. Но будет ли этого достаточно для предотвращения летальных ошибок американских военнослужащих, которые несмотря на известные факты не предотвращаются — большой вопрос.

«Необходим действительно системный пересмотр политики нашей страны в отношении причинения вреда гражданскому населению для устранения масштабных структурных недостатков, вероятных нарушений международного права и вероятных военных преступлений, которые имели место за последние 20 лет», — отмечает Хина Шамси, директор проекта по национальной безопасности Американского союза гражданских свобод (ACLU).

При этом правозащитница видит единственным приемлемым шагом прекращение многочисленных военных походов Пентагона, нанесшего непоправимый ущерб различным регионам по всему миру. Однако вряд ли стоит ожидать такого исхода — эта затянувшаяся экспансия вероятнее всего не прекратится. США обойдутся только «стандартизацией» внутренних отчетов.

1 Организация запрещена на территории РФ.