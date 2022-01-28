Вооруженные силы Украины сосредоточили фактически все свои силы у фронта в Донбассе и прогревают технику для наступления на ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил первый заместитель министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По данным агентурной разведки ДНР в украинском Генеральном штабе, под руководством американских советников при министерстве обороны Украины завершается разработка плана наступательной операции в Донбассе, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Время начала атаки на народные республики будет окончательно определено после завершения создания наступательных группировок и одобрения плана операции Советом национальной безопасности и обороны Украины. Он подчеркнул, что в ДНР регулярно поступает информация о наращивании сил противника в зоне конфликта и интенсивных тренировках украинских силовиков.

Такого же мнения придерживается и первый заместитель министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. По его словам, Украина полным ходом готовится к нападению на Донбасс, поскольку начала прогревать свою тяжелую ударную технику.

«Что свидетельствует о подготовке Украины к атаке? Это традиционное накапливание у линии разграничения сил и средств со стороны ВСУ. Кроме личного состава, они сейчас согнали практически всю свою рабочую тяжелую военную технику. Собрались бронетанковые соединения. Так как в этом году зима выдалась морозной, технику прогревать необходимо минимум два раза в сутки. Они должны по часу работать. Вы представляете, сколько дизельного топлива сжирает прогрев всей этой техники? Это очень большие деньги», — заявил он в интервью военному корреспонденту Юрию Котенку.

Федеральное агентство новостей /

Безсонов заявил, что, скорее всего, украинские власти получат приказ из Вашингтона для проведения наступательной операции на Донбасс.

«Я думаю, что Украине дадут команду «фас». Американцы уходят из Украины, но попытаются напоследок громко хлопнуть дверью так, чтобы аж стены осыпались. В свою очередь украинские лакеи все сделают для того, чтобы поджечь свой дом, лишь бы этот дым шел на соседа», — резюмировал свою позицию Даниил Безсонов.

Украинский социолог и публицист Евгений Копатько ранее рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о действиях Великобритании по усилению конфронтации на востоке Украины и объяснил, почему не верит в результативность предстоящего саммита стран «нормандской четверки».