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Лавров допустил переговоры Путина с Зеленским по вопросам двусторонних отношений

Политика
Лавров допустил переговоры Путина с Зеленским по вопросам двусторонних отношений
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 января. Российская сторона готова принять президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения двусторонних отношений, но не Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, российский президент Владимир Путин уже комментировал перспективы таких переговоров.

«Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима — на эти действия, конечно, мы отвечаем — мы готовы, пожалуйста», — сказал Лавров в интервью радиостанциям.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что обсуждать вопросы Донбасса и урегулирования ситуации на Украине необходимо в контактной группе.

Владимир Зеленский ранее обсудил украинский вопрос с американским президентом Джо Байденом. Стороны также обсудили прочие актуальные вопросы, в том числе двусторонние отношения.

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