Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада взяла интервью у уроженца Луганской области, режиссера и актера театра и кино Алексея Семенова.

«Грани свободы» — это откровенные беседы с правозащитниками, активистами, общественными деятелями, журналистами и очевидцами произвола властных структур за рубежом. Эксперты обсуждают права человека и глобальные проблемы международных отношений.

Алексей Семенов родился в городе Краснодон, а детство и юность провел в Луганске. События 2014 года стали для него личной трагедией. Герой программы рассказал о своем отношении к вооруженному конфликту на территории ДНР и ЛНР, а также о том, как военные действия повлияли на его семью, друзей и знакомых.

Мира Тэрада обсудила с гостем геноцид русского населения и дискриминацию русского языка на Украине, в также культ националиста Степана Бандеры в Незалежной. По мнению Семенова, этот исторический персонаж был больным человеком, а его роль в истории не достойна отдельного обсуждения. Собеседники не обошли вниманием и многочисленные провокации США и Украины в сторону России и вероятность серьезного вооруженного конфликта в будущем.