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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Алексей Семенов

Общество

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада взяла интервью у уроженца Луганской области, режиссера и актера театра и кино Алексея Семенова.

«Грани свободы» — это откровенные беседы с правозащитниками, активистами, общественными деятелями, журналистами и очевидцами произвола властных структур за рубежом. Эксперты обсуждают права человека и глобальные проблемы международных отношений.

Алексей Семенов родился в городе Краснодон, а детство и юность провел в Луганске. События 2014 года стали для него личной трагедией. Герой программы рассказал о своем отношении к вооруженному конфликту на территории ДНР и ЛНР, а также о том, как военные действия повлияли на его семью, друзей и знакомых.

Мира Тэрада обсудила с гостем геноцид русского населения и дискриминацию русского языка на Украине, в также культ националиста Степана Бандеры в Незалежной. По мнению Семенова, этот исторический персонаж был больным человеком, а его роль в истории не достойна отдельного обсуждения. Собеседники не обошли вниманием и многочисленные провокации США и Украины в сторону России и вероятность серьезного вооруженного конфликта в будущем.

«Россия с вами, подавляющее большинство русских людей с вами. С нами бог, поэтому мы победим», — обратился к жителям Донбасса Алексей Семенов.

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алексей семенов политика мира тэрада грани свободы
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