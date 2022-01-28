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Заседание СБ ООН по Украине пройдет 31 января

Политика
Заседание СБ ООН по Украине пройдет 31 января
twitter.com  /  @RussiaUN

Киев, 28 января. Заседание Совета Федерации ООН состоится в понедельник, 31 января. Об этом сообщили в постпредстве Норвегии при ООН.

Совещание начнется в 10:00. В ходе встречи обсудят напряженную ситуацию вокруг Украины. Западные страны обеспокоены «агрессивными действиями» по отношению к украинскому государству со стороны РФ. Заседание инициировали Соединенные Штаты.

«Заседание назначено на 10.00 на понедельник», — уточнила собеседница РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что информационная истерика вокруг Украины призвана саботировать минские договоренности по Донбассу и прикрыть размещение военной техники НАТО у границ России. Российская позиция в этом вопросе остается прежней: РФ никому не угрожает и перемещает собственные войска лишь на своей территории.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставка вооружения на Украину со стороны западных государств не снижает эскалацию «конфликта» вокруг страны.

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