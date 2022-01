Офицер военного флота признал вину в торговле секретами ВМС США

Вашингтон, 28 января. Офицер ВМС США признал свою вину в торговле информацией, составляющей государственную тайну. Об этом сообщает агентство BBC.

Сообщается, что Стивен Шедд, один из офицеров 7-го флота США, на протяжении нескольких лет предоставлял иностранному подрядчику сведения, содержащие государственную тайну. В обмен на это он получал «услуги проституток» и взятку в размере 250 тысяч долларов.

Шедд — один из девяти членов базирующегося в Японии 7-го флота США, обвиненных федеральным судом в марте 2017 года за их роль в коррупционной схеме, связанной с обслуживанием кораблей флота. По данным Министерства юстиции, Шедд и другие офицеры получали «секс-вечеринки с проститутками, роскошные ужины и поездки» в обмен на секретную информацию и поддержку для компании Glenn Defense Marine Asia (GDMA), сингапурской фирмы, основанной гражданином Малайзии Леонардом Гленном Фрэнсисом. По данным следствия, информация, предоставленная фирме Шеддом и другими фигурантами дела, помогла ей обмануть военно-морской флот на сумму 35 миллионов долларов.

