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Офицер военного флота признал вину в торговле секретами ВМС США

Весь мир
Офицер военного флота признал вину в торговле секретами ВМС США
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Вашингтон, 28 января. Офицер ВМС США признал свою вину в торговле информацией, составляющей государственную тайну. Об этом сообщает агентство BBC.

Сообщается, что Стивен Шедд, один из офицеров 7-го флота США, на протяжении нескольких лет предоставлял иностранному подрядчику сведения, содержащие государственную тайну. В обмен на это он получал «услуги проституток» и взятку в размере 250 тысяч долларов.

Шедд — один из девяти членов базирующегося в Японии 7-го флота США, обвиненных федеральным судом в марте 2017 года за их роль в коррупционной схеме, связанной с обслуживанием кораблей флота. По данным Министерства юстиции, Шедд и другие офицеры получали «секс-вечеринки с проститутками, роскошные ужины и поездки» в обмен на секретную информацию и поддержку для компании Glenn Defense Marine Asia (GDMA), сингапурской фирмы, основанной гражданином Малайзии Леонардом Гленном Фрэнсисом. По данным следствия, информация, предоставленная фирме Шеддом и другими фигурантами дела, помогла ей обмануть военно-морской флот на сумму 35 миллионов долларов.

Лейтенант-коммандер Шедд стал третьим офицером, признавшим свою вину по предъявленным обвинениям. В рамках сделки о признании вины Шедд признал, что он и другие обвиняемые предоставили Фрэнсису графики движения военно-морских сил и другую информацию, а также лоббировали интересы GDMA.

В общей сложности 34 военно-морских чиновника, оборонных подрядчика и сотрудника GDMA, включая Фрэнсиса, были обвинены в преступлениях, связанных с этой схемой. Из них 28 признали себя виновными, включая двух других офицеров 7-го флота.

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сша коррупция флот
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