Тарифы на газ для населения в Молдавии выросли на 38%

Кишинев, 28 января. Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии сегодня поняло тариф на газ для населения страны на 38%. Стоимость выросла с 11,01 лея до 15,18 лея за кубометр с учетом НДС, сообщает «Интерфакс».

Пойти на эту меру пришлось по просьбе «Молдовагаза», который с 1 января стал приобретать топливо у «Газпрома» дороже, чем в прошлом году.

«Молдовагаз» предлагал повысить стоимость газа для населения до 15,59 лея за кубометр, однако регулятор согласовал повышение в пределах 15,18 лея. При этом правительство Молдавии обещало населению частично компенсировать расходы, разрешив за первые 150 кубометров газа платить по старым тарифам. Разницу, которую недополучит «Молдовагаз», компании компенсирует кабмин.

Молдавия рассчитывала в январе покупать топливо у «Газпрома» за 430 долларов за тысячу кубометров, однако цена составила 646 долларов за тысячу кубов. Увеличение закупочной цены привело к тому, что «Молдовагаз» не смог оплатить «Газпрому» аванс за газ в январе. Возможность рассчитаться с долгом у «Молдовагаза» будет только в феврале, но при условии, что в стране повысится стоимость газа для населения.

Молдавия не выплачивает России долги за использованный газ, несмотря на то, что контракт с «Газпромом» был заключен на выгодных для страны условиях.