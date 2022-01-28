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Собчак в шоу Урганта заявила, что Лепс закрутил роман с Барановской

Шоу-бизнес
Собчак в шоу Урганта заявила, что Лепс закрутил роман с Барановской
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 января. Журналистка и светская львица Ксения Собчак поделилась деталями о личной жизни певца Григория Лепса. Знаменитая блондинка утверждает, что артист уже нашел новую пассию после развода с Анной Шаплыковой.

Собчак стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где рассказала, как подхватила штамм «Омикрон» на отдыхе в Куршевеле. Знаменитость не возвращалась с элитного горнолыжного курорта, пока полностью не выздоровела.

Однако журналистка успела побывать на знаменитых вечеринках бизнесмена Михаила Прохорова с другими звездами, в числе которых был и Лепс. По словам светской львицы, они с певцом провели вместе немного времени как коллеги.

«Лепс в статусе холостого человека сейчас приехал?» — уточнил у гостьи своего шоу Иван Ургант.

«Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем», — предложила Собчак.

Знаменитая блондинка наклонилась к Урганту и сказала ему на ухо: «С Барановской». Журналистка имела в виду ведущую шоу «Мужское/Женское» Юлию Барановскую.

Собчак в шоу Урганта заявила, что Лепс закрутил роман с Барановской
Global Look Press / Anatoly Lomokhov /Pavel Kashaev

Поскольку микрофон находился слишком близко, все зрители услышали, что сказала Собчак. После этого Ургант сам наклонился к микрофону и шепотом прокомментировал полученную от гостьи информацию.

«С Барановской? Это какой-то странный ход, причем и у него, и у нее. Ну, как говорится, «Мужское/Женское»», — пошутил телеведущий.

Собчак — не первый человек, заявивший, что Лепс закрутил роман с Барановской. Об этом же говорила певица Милена Дейнега, предположившая, что именно связь с телеведущей могла стать причиной развода певца.

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Все новости / Шоу-бизнес / Собчак в шоу Урганта заявила, что Лепс закрутил роман с Барановской
собчак лепс ургант
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