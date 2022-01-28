Ольга Бузова улетела на съемки нового сезона «Звезды в Африке»

Кейптаун, 28 января. Экс-ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова после празднования дня рождения улетела в ЮАР, где проходят съемки второго сезона шоу «Звезды в Африке».

Новый сезон шоу выйдет весной на телеканале ТНТ. Продюсеры оставили прежних ведущих — Бузову и комика Михаила Галустяна. Участники программы будут проходить разные испытания и попытаются выжить в непростых условиях.

Звезды шоу-бизнеса, актеры театра и кино будут соревноваться с кумирами молодежи — блогерами и тиктокерами. В каждом выпуске знаменитости будут бороться со своими страхами. Если кто-то из конкурсантов откажется выполнить экстремальное задание, по условиям программы весь лагерь останется без еды, сообщает «СтарХит».

В первом сезоне за главный приз боролись актриса Светлана Пермякова, модель Вики Одинцова, экс-солист Hi-Fi Митя Фомин, футболист Вячеслав Малафеев. Последний оказался сильнее своих соперников, выигрыш в 5 млн рублей он отдал благотворительному фонду по защите амурских тигров.

Бузова 20 января отпраздновала 36-летие. Вместе со своими друзьями она отправилась на частном самолете в Сочи. Поклонники, которые переживают за личное счастье артистки, пожелали ей не тратить время на окружающих, а поскорее выйти замуж и родить ребенка.