Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 19:46
19:46
Общество
Политик Франц Клинцевич высоко оценил успех фильма «Гранит» в Африке
19:44
Политика
Россия в ответ на санкции Брюсселя расширила черный список по Евросоюзу
19:43
Общество
Обнародован отчет комздрава об очередях в петербургских поликлиниках
19:40
Политика
Дипломат Антонов анонсировал два этапа сокращения штата российской дипмиссии в США
19:40
Весь мир
Отставка Стивена Брейера может помочь Байдену укрепить позиции демократов в Верховном суде США
19:39
Армия
Зеленский: Украина будет развивать армию вне зависимости от перспектив вступления в НАТО
19:38
Политика
Депутат Шхагошев: новая концепция внешней политики РФ учтет ответы США по безопасности
19:37
Шоу-бизнес
Муж визажиста Гоар Аветисян пообещал дарить ей цветы до конца жизни
19:35
Весь мир
Пентагона не может предотвратить убийства мирных граждан военнослужащими США
19:34
Происшествия
Второй подозреваемый в подготовке нападения на школу арестован в Нижнем Новгороде
Все новости

Ольга Бузова улетела на съемки нового сезона «Звезды в Африке»

Шоу-бизнес
Ольга Бузова улетела на съемки нового сезона «Звезды в Африке»
instagram.com  /  @buzova86

Кейптаун, 28 января. Экс-ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова после празднования дня рождения улетела в ЮАР, где проходят съемки второго сезона шоу «Звезды в Африке».

Новый сезон шоу выйдет весной на телеканале ТНТ. Продюсеры оставили прежних ведущих — Бузову и комика Михаила Галустяна. Участники программы будут проходить разные испытания и попытаются выжить в непростых условиях.

Звезды шоу-бизнеса, актеры театра и кино будут соревноваться с кумирами молодежи — блогерами и тиктокерами. В каждом выпуске знаменитости будут бороться со своими страхами. Если кто-то из конкурсантов откажется выполнить экстремальное задание, по условиям программы весь лагерь останется без еды, сообщает «СтарХит».

В первом сезоне за главный приз боролись актриса Светлана Пермякова, модель Вики Одинцова, экс-солист Hi-Fi Митя Фомин, футболист Вячеслав Малафеев. Последний оказался сильнее своих соперников, выигрыш в 5 млн рублей он отдал благотворительному фонду по защите амурских тигров.

Бузова 20 января отпраздновала 36-летие. Вместе со своими друзьями она отправилась на частном самолете в Сочи. Поклонники, которые переживают за личное счастье артистки, пожелали ей не тратить время на окружающих, а поскорее выйти замуж и родить ребенка.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова улетела на съемки нового сезона «Звезды в Африке»
бузова шоу звезды в африке
Комментировать