Политолог Шамгунов: «Избрание Токаева лидером партии знаменует окончание двоевластия в Казахстане»

Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов назвал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» цели и задачи, которые будут сформулированы на внеочередном съезде правящей казахстанской партии «Нур Отан».

«Решение будет одно — уберут большинство, вряд ли всех, сторонников Нурсултана Назарбаева и поставят по всем местам сторонников Касым-Жомарта Токаева. Естественно, главой партии станет сам Токаев, тут сомнений никаких нет. Это, пожалуй, единственные предсказуемые решения», — заявил Руслан Шамгунов.

По словам эксперта, внеочередной съезд знаменует окончание периода двоевластия, длившегося после избрания второго президента Казахстана. Массовые протесты населения в январе текущего года он считает попыткой бывшего президента и его сторонников удержать ключевые посты в руководящих органах страны.

akorda.kz / Официальный сайт президента республики Казахстан

Подтверждением этого, по его словам, является молчание Нурсултана Назарбаева во время нарастания протестов.

«С момента публикации заявления о росте цен и начала митингов я был уверен на 100%, что через пару дней выступит Назарбаев, всем надает по шапкам — Токаеву укажут на его место. Назарбаев — спаситель отечества. Но вдруг ничего подобного не произошло. Назарбаев не выступает, молчит и возникает вопрос, кто тогда начал это? Или другой вопрос — где он вообще? Если он был в Нур-Султане, то почему не выступил? Когда происходит что-то за пределами страны, тут можно помолчать, а это происходит у тебя в стране, ты — глава совета безопасности. Все прекрасно понимают, что ты по-прежнему — человек номер один», — недоумевает Руслан Шамгунов.

Еще больше удивляет эксперта молчание бывшего президента Казахстана, когда внутриполитическим обострением решили воспользоваться внешние силы и в стране возникла угроза силового захвата власти экстремистскими группировками. Паралич власти, прежде всего представителей силового блока, по его мнению, был вызван саботажем той части руководства, которая примыкает к первому президенту Казахстана.

«Погромщики были отлично организованы и подготовлены. Неужели КНБ (комитет национальной безопасности. — Прим. ФАН) это все пропустил? Вряд ли. Значит, он это контролировал. Токаев, вероятно, уже не контролировал собственные подразделения», — отметил политолог.

Федеральное агентство новостей /

И если бы не вмешательство сил ОДКБ, эксперт не знает, к каким бы последствиям для населения привело разрастание конфликта. Вслед за аппаратной чисткой, по мнению эксперта, в Казахстане произойдет передел существенной части собственности, контролируемой Нурсултаном Назарбаевым и его окружением.

«Рано или поздно это приведет к переделу собственности. Это главное, и это самое страшное, потому что когда идет передел собственности, то начинается самая страшная драка: люди готовы расстаться с жизнью, но не готовы расстаться на добровольных началах со своей собственностью. Прежде всего, попросят семейство Назарбаевых поделиться с тем, что у них есть — а это несколько десятков миллиардов долларов, плюс собственность дочерей Назарбаева, племянников, зятьев, которые являются владельцами крупных предприятий и медиахолдингов. Естественно, здесь их попросят подвинуться», — считает Руслан Шамгунов.

Положение русских граждан, которые составляют четверть населения Казахстана, грядущие перемены навряд ли улучшат, считает эксперт, потому что внутренняя политика по-прежнему ориентируется на построение национального государства. Социальный лифт для русских будет по-прежнему закрыт, но как специалисты они будут востребованы.

Запад, по его словам, контролирует значительную часть крупнейших промышленных предприятий Казахстана, являясь источником нестабильности и антироссийских настроений в стране. Все эти факторы российское руководство должно учитывать, считает Руслан Шамгунов.