Московский «Спартак» сыграл вничью со «Слованом» в первом матче под руководством Ваноли

Дубай, 28 января. «Спартак» завершил вничью первый матч под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли, который возглавил команду в зимнее межсезонье.

Товарищеский матч между московским «Спартаком» и словацким «Слованом» состоялся в Дубае 28 января. Контрольная игра завершилась со счетом 2:2.

По ходу матча красно-белые вели с разницей в два мяча, однако упустили преимущество. Забитыми мячами у «Спартака» отметились Даниил Денисов и Зелимхан Бакаев. В составе клуба из Братиславы отличились Владимир Вайсс и Александар Чаврич. Игра со «Слованом» стала первой для итальянца Паоло Ваноли в качестве главного тренера красно-белых. В следующем контрольном матче «Спартак» встретится с латвийской «Ригой». Матч состоится 2 февраля.

Ранее нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе заключил контракт с «Сочи». Воспитанник академии красно-белых будет выступать за свой новый клуб под девятым номером.