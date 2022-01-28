Донбасс сегодня: ВСУ тренируют наступательные действия, вербовщики агитируют молодежь воевать

Донбасс, 28 января. Два обстрела за сутки зафиксированы в ДНР и ЛНР. Командование ВСУ срочно доукомплектовывает передовые части и проводит тренировки по наступательным действиям в городах. В зоне ООС вырос объем незаконного оборота оружия и боеприпасов ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки армия Киева один раз обстреляла населенный пункт Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики. Огонь велся из автоматического станкового гранатомета. Потерь среди военных и гражданских нет, разрушений также не зафиксировано. В Луганской Народной Республике обстреляно село Веселогоровка. Здесь украинские силовики применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела один защитник республики погиб.

Командование ВСУ экстренно доукомплектовывает передовые части

В управлении Народной милиции ЛНР сообщают, что вербовочные группы для срочного доукомплектования передовых частей и соединений ВСУ развернуты командованием северной оперативно-тактической группировки. В нее вошли офицеры десантного, механизированного и мотопехотных соединений (бригад), выполняющих задачи в зоне ответственности группировки. Они осуществляют агитационную работу в колледжах и вузах на территории Донецкой и Луганской областей.

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Украинские бригады отрабатывают наступательные действия

Как уже неоднократно сообщали армейские корпуса ДНР и ЛНР со ссылкой на данные разведки и данные объективного наблюдения за противником, последний проводит комплексные подготовительные мероприятия по развязыванию большой войны в Донбассе и проведению наступательных действий на республики.

С этой целью передовые части ВСУ отрабатывают на занятиях наступательные маневры и практические действия ведения боев как в условиях городской застройки, так и в лесистой местности. Такие занятия, по данным луганчан, недавно прошли в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Вместе с этим группа офицеров во главе с комбригом Анатолием Мишанчуком провела рекогносцировку (разведка для получения сведений о противнике) местности в районе дислокации бригады в сторону позиций Народной милиции ЛНР.

Ранее подобные мероприятия прошли в 24-й и 30-й отдельных механизированных бригадах ВСУ. По информации разведки ЛНР, в случае начала наступательной операции главный удар украинские войска планируют осуществить из района дислокации 30-й бригады — Светлодарской дуги.

В зоне ООС вырос объем незаконного оборота оружия и боеприпасов ВСУ

Параллельно с общей активизацией задействованных частей и соединений в Операции объединенных сил Киева резко возросла и активность радикальных группировок. Это, в свою очередь, породило повышенный спрос на нелегальное оружие и боеприпасы, схемы по вывозу которых из передовых частей ВСУ реализуют как минимум с десяток преступных сообществ. В них активное участие принимают и украинские волонтеры, и офицеры передовых подразделений армии.

В течение текущей недели после соответствующих распоряжений штаба ООС и штаба восточной оперативно-тактической группировки в передовые подразделения ВСУ начали экстренно выдавать дополнительные боекомплекты и оружие.