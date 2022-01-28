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Столтенберг: НАТО не планирует размещать боевые группы на Украине

  /   Обновлено: 28 января 2022 18:31
Армия
Столтенберг: НАТО не планирует размещать боевые группы на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 28 января. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг опроверг наличие каких-либо планов по размещению на Украине боевых групп НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг в ходе онлайн-конференции признал, что между странами Альянса есть большие разногласия относительно номенклатуры и масштабов военной помощи Киеву.

«Мы не собираемся размещать боевые подразделения НАТО на Украине… некоторые союзники не готовы поставлять военное оборудование», — заявил Столтенберг.

По его словам, Украина является для западного военно-политического блока «весьма ценным партнером». Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о невозможности расширения НАТО на восток в ближайшем будущем.

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