Столтенберг: НАТО не планирует размещать боевые группы на Украине

Брюссель, 28 января. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг опроверг наличие каких-либо планов по размещению на Украине боевых групп НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг в ходе онлайн-конференции признал, что между странами Альянса есть большие разногласия относительно номенклатуры и масштабов военной помощи Киеву.

«Мы не собираемся размещать боевые подразделения НАТО на Украине… некоторые союзники не готовы поставлять военное оборудование», — заявил Столтенберг.

По его словам, Украина является для западного военно-политического блока «весьма ценным партнером». Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о невозможности расширения НАТО на восток в ближайшем будущем.