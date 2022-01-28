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Генсек НАТО Столтенберг предложил России возобновить дипломатический диалог

Политика
Генсек НАТО Столтенберг предложил России возобновить дипломатический диалог
nato.int

Москва, 28 января. Россия и НАТО должны возобновить дипломатические контакты, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс готов обсудить с Россией те вопросы, которые являются предметом озабоченности для нее, отметил глава НАТО. Он добавил, что сторонам нужно искать компромисс и договариваться.

«НАТО готова честно сесть за стол переговоров с РФ по существу», — сказал Столтенберг.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров сравнил ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. По словам министра, он испытал стыд за представителей Альянса. По сравнению с военным блоком отклик Вашингтона оказался «верхом дипломатии», признал руководитель внешнеполитического ведомства.

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