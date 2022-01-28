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Итальянский сенатор Феррара поддержал Россию в «противостоянии» с НАТО

Политика
Итальянский сенатор Феррара поддержал Россию в «противостоянии» с НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Рим, 28 января. Возможное вступление Украины в состав НАТО станет провокацией для российских представителей. Об этом заявил итальянский парламентарий и сенатор от «Движения 5 звезд» Джанлука Феррара.

После того, как пала Берлинская стена, президенту СССР Горбачеву обещали обеспечить нерасширение НАТО на восток. На данный момент сложилось так, что Украина находится между двух мощных сил.

Феррара допускает вступление суверенного украинского государства в состав Альянса, но это позволит и без этого окружившим РФ силам НАТО подобраться к государству еще ближе.

«Я надеюсь, что здравый смысл возобладает. Я понимаю и позицию России, которая видит Украину как буферное государство. Ее вступление в альянс будет провокацией и приведет к ухудшению ситуации с безопасностью», — сказал парламентарий РИА Новости.

Итальянский сенатор отозвался о возможном военном конфликте и назвал его «безумием».

Ранее глава МИД РФ заявил, что в идеологизированном ответе Вашингтона на запрос России по гарантиям безопасности можно отметить «рациональные зерна». Лавров добавил, что ему стыдно за авторов документа.

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украина нато феррара
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