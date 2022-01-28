Экс-солистка «Блестящих» Ковальчук рассказала о зарплатах в группе

Москва, 28 января. Бывшая солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук заявила, что гонорары за выступление в группе были не очень высокими. Она получала всего несколько сотен долларов.

Ковальчук стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». По ее словам, она покинула коллектив, поскольку уже не получала удовольствия от работы. В какой-то момент артистка поняла, что достигла своего «потолка».

«Физические и моральные затраты певицы в таких группах несут очень большие. Я самую большую зарплату за концерт получала 500 долларов. Но это когда по выслуге лет: была самая старшая», — поделилась она с Корчевниковым.

Исполнительница хитов «Прямо в сердце» и «Между нами» состояла в «Блестящих» с 2001 по 2008 год. В октябре 2013 года Ковальчук вышла замуж за коллегу Алексея Чумакова. Через четыре года у звездной четы родилась дочь, которую назвали Амелией. Певица дважды побеждала в ледовых шоу — в 2007 году в паре с Петром Чернышовым и в 2009 году в тандеме с Романом Костомаровым.

Ранее Анна Семенович объяснила свой уход из «Блестящих». Это было связано с проблемами со здоровьем, поскольку артистка много работала и почти не отдыхала.