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Политолог Ищенко раскрыл «украинский план» США по отрыву Евросоюза от России

  /   Обновлено: 28 января 2022 20:22
Политика
Политолог Ищенко раскрыл «украинский план» США по отрыву Евросоюза от России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Власти США вынашивают план по противодействию России на территории Украины, который позволит рассорить Москву со странами Европы. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Соединенные Штаты ничего не могут ответить на требования России по безопасности в Европе, сказал эксперт. Поэтому Власти США вынашивают план, который должен оторвать Евросоюз от России. Кроме того, указал Ростислав Ищенко, для этого американцы готовы устроить военную провокацию на Украине.

«США необходим кризис. Пока они его поддерживают в готовности к серьезной провокации. На военную провокацию они вполне могут пойти. И это один из вариантов для американцев по дальнейшему развитию ситуации. Потому что по задумке США, провокация на Украине с высокой долей вероятности должна привести к разрыву российско-европейских отношений. Но большая доля вероятности не означает 100% гарантию. И вот этот нюанс не дает американцам решиться на провокацию. Они еще в достаточной степени контролируют ситуацию на Украине, чтобы организовать провокацию, но не ее развитие. То есть, процесс они могут запустить, а дальше — как бог на душу положит. А это очень опасно, поскольку события могут пойти совершенно по другому плану», — сказал он в интервью «Украине.ру».

Ищенко раскрыл «украинский план» США по отрыву Евросоюза от России
Новостное агентство «Харьков» /

Ростислав Ищенко считает, что американским властям не повезло в то плане, что Российская Федерация готова к различного рода провокациям на территории Украины.

«Американцы стоят перед выбором: либо решиться на провокацию, либо попытаться договориться с Россией. Но сторонников второго такого подхода в США значительно меньше. В свою очередь Россия во всех отношениях готова к различного рода провокациям на Украине. Россия готова реагировать так, как планируют себе США», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Один звонок российского президента Владимира Путина на Кубу навел ужас на американцев. К такому выводу пришли российские пользователи социальных сетей.

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россия сша украина ищенко
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