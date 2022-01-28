Гондурас восстанавливает дипломатические отношения с Венесуэлой

Тегусигальпа, 28 января. Правительство Гондураса вернуло Венесуэле ранее арестованное здание посольства в Тегусигальпе.

Сообщается, что символический жест примирения между странами произошел после инаугурации избранного президента Гондураса, социалистки Сиомары Кастро.

Tonight, the Venezuelan Embassy in Honduras has been returned to the Bolivarian government and people as diplomatic relations are restored, following President Xiomara Castro's inauguration. ???????????????????? pic.twitter.com/FtDHn8rdwo — Kawsachun News (@KawsachunNews) January 28, 2022

На церемонии приведения Кастро к присяге присутствовали посланники президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который ранее приветствовал победу кандидата от социалистов в ходе голосования.

Отношения между двумя странами нормализуются после периода напряженности, которая была обусловлена поддержкой бывшим президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом санкций против Каракаса. Арест дипломатической собственности стал одним из недружественных шагов бывшего правительства страны, поддержавшего самопровозглашенного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Ожидается, что приход к власти Сиомары Кастро будет способствовать нормализации отношений Гондураса с рядом левых правительств и сможет придать новый импульс сотрудничеству стран региона.