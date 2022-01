Гондурас восстанавливает дипломатические отношения с Венесуэлой

Тегусигальпа, 28 января. Правительство Гондураса вернуло Венесуэле ранее арестованное здание посольства в Тегусигальпе.

Сообщается, что символический жест примирения между странами произошел после инаугурации избранного президента Гондураса, социалистки Сиомары Кастро.

Tonight, the Venezuelan Embassy in Honduras has been returned to the Bolivarian government and people as diplomatic relations are restored, following President Xiomara Castro's inauguration. ???????????????????? pic.twitter.com/FtDHn8rdwo