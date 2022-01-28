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Гондурас восстанавливает дипломатические отношения с Венесуэлой

Весь мир
Гондурас восстанавливает дипломатические отношения с Венесуэлой
twitter.com  /  Héctor Rodríguez

Тегусигальпа, 28 января. Правительство Гондураса вернуло Венесуэле ранее арестованное здание посольства в Тегусигальпе.

Сообщается, что символический жест примирения между странами произошел после инаугурации избранного президента Гондураса, социалистки Сиомары Кастро.

На церемонии приведения Кастро к присяге присутствовали посланники президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который ранее приветствовал победу кандидата от социалистов в ходе голосования.

Отношения между двумя странами нормализуются после периода напряженности, которая была обусловлена поддержкой бывшим президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом санкций против Каракаса. Арест дипломатической собственности стал одним из недружественных шагов бывшего правительства страны, поддержавшего самопровозглашенного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Ожидается, что приход к власти Сиомары Кастро будет способствовать нормализации отношений Гондураса с рядом левых правительств и сможет придать новый импульс сотрудничеству стран региона.

Сиомара Кастро приняла присягу в качестве первой женщины-президента Гондураса
Федеральное агентство новостей /

 

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