Путин распорядился доработать концепцию внешней политики России

Москва, 28 января. Проект новой концепции внешней политики России должен быть доработан. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 28 ноября принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Он сообщил, что министерство иностранных дел подготовило проект обновленной концепции внешней политики. Там будут учитываться последние изменения на международной арене.

«Нет, сегодня было концептуальное обсуждение подготовленного проекта. И по итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», — рассказал РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В пятницу Путин также провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он поделился первой реакцией на ответ США по гарантиям безопасности.