Блогер Манукян предложил идею российского фильма о Навальном под музыку из «Джентльменов удачи»

Политолог и блогер Вадим Манукян отреагировал на новые новостные поводы, связанные с блогером Алексеем Навальным1 (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В пятницу в ходе большой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров в частности напомнил, что Москва по-прежнему не получила от Берлина ответы на ряд вопросов по инциденту с Навальным летом 2020 года, который на Западе трактуют как «отравление». Кроме того, Лавров сказал, что Навального в берлинской клинике посещали сотрудники спецслужб США.

«Посещали его [Навального] сотрудники американской разведки в больнице», — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Также недавно в СМИ появилась информация о «мировой премьере» фильма о Навальном, пока он сам отбывает срок в колонии за мошенничество. Картину показали на малоизвестном широкому зрителю американском кинофестивале. Информацию о премьере на русском языке в основном дали российские корпункты зарубежных изданий и российские СМИ, считающиеся либеральными, в том числе признанные иностранными агентами. Фильм снят каналом CNN и студией HBO. Российский стриминговый сервис «Амедиатека», который тесно сотрудничает с HBO, уже сообщил, что в российский пакет этот фильм не входит, поэтому в России он вряд ли будет показан.

instagram.com / @navalny

По мнению политолога и блогера Вадима Манукяна, из истории с фильмом про Навального можно извлечь немалую пользу, сделав отечественный «ремейк». Отметим, мнение комментатора может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Запад всю жизнь строит фабрики грез, миры иллюзий. Вот поэтому у них Голливуд — главная движущая сила, — поделился своим мнением Манукян. — Думаю, именно по этой причине в США решили устроить мировую премьеру якобы «документального» кино про нашего известного «оппозиционера», которого на днях внесли в список террористов и экстремистов. Ну, а что им еще снимать? Они же не покажут средствами кино, как этот «предприимчивый парнишка» лес украл или как он со своим братцем мошенничал в отношении французской косметической компании? И уж я уверен, что они точно не станут снимать кино про то, как он ветерана оклеветал. И это только вступившие в силу приговоры по уголовным делам. А сколько, возможно, таких дел впереди? Есть еще ряд уголовных дел в стадии рассмотрения. Думаю, однажды надо бы нашим кинематографистам тоже снять кино про этого «сидельца». Получился бы неплохой ремейк. А музыку к этому фильму и придумывать не нужно. Считаю, что идеальным саундтреком бы стала музыка из «Джентльменов удачи».

Напомним, несколько дней назад Росфинмониторинг внес Навального и 11 его сторонников в список террористов и экстремистов.

1 Включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.