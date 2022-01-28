Бывшего руководителя «ДСУ-3» во Владимире подозревают в получении крупной взятки

Владимир, 28 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего генерального директора государственного унитарного предприятия «ДСУ-3». Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщают «Владимирские ведомости».

По версии следствия, в феврале 2020 года подозреваемый получил от местного предпринимателя взятку в размере семи с половиной миллионов рублей за то, что заключил с его фирмой договор субподряда на выполнение работ по государственному контракту на строительство объектов муниципальной собственности.

Из «ДСУ-3» мужчина уволился в июне 2020 года, а прямо перед этим правоохранители возбудили уголовное дело на должностных лиц организации за присвоение 67 тонн шпунта, которые предназначались для укрепления берегов рек Клязьмы и Ключевой при строительстве набережных. Стоимость похищенных материалов составила более 4 миллионов рублей.

Ранее ФАН рассказывал о задержании заведующего БГТУ «Военмех». Он подозревается в получении крупной взятки.