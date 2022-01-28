Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 19:44
19:44
Политика
Россия в ответ на санкции Брюсселя расширила черный список по Евросоюзу
19:43
Общество
Обнародован отчет комздрава об очередях в петербургских поликлиниках
19:40
Политика
Дипломат Антонов анонсировал два этапа сокращения штата российской дипмиссии в США
19:40
Весь мир
Отставка Стивена Брейера может помочь Байдену укрепить позиции демократов в Верховном суде США
19:39
Армия
Зеленский: Украина будет развивать армию вне зависимости от перспектив вступления в НАТО
19:38
Политика
Депутат Шхагошев: новая концепция внешней политики РФ учтет ответы США по безопасности
19:37
Шоу-бизнес
Муж визажиста Гоар Аветисян пообещал дарить ей цветы до конца жизни
19:35
Весь мир
Пентагона не может предотвратить убийства мирных граждан военнослужащими США
19:34
Происшествия
Второй подозреваемый в подготовке нападения на школу арестован в Нижнем Новгороде
19:33
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе вместе с Виторганом побывала на премьере «Дня слепого Валентина»
Все новости

Жена принца Гарри устроила ссору с Кейт Миддлтон прямо на ее дне рождения

Общество
Жена принца Гарри устроила ссору с Кейт Миддлтон прямо на ее дне рождения
Global Look Press  /  Stephen Lock

Лос-Анджелес, 28 января. Супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл испортила день рождения Кейт Миддлтон, затеяв ссору с ней прямо во время праздника. Об этом вспомнила сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл.

По словам родственницы, жена принца Гарри некрасиво повела себя по отношению к Миддлтон. Меган Маркл устроила конфликт с супругой принца Уильяма, расстроив не только ее саму, но и остальных членов королевской семьи, присутствовавших на празднике.

«Грустно, что она сделала это в день рождения Кейт», — отметила Саманта Маркл.

Сестра бывшей актрисы предположила, что герцогиня Сассекская попросту ревновала к Кейт Миддлтон как к серьезной сопернице. По мнению родственницы, Меган Маркл никогда не смогла бы сравниться с герцогиней Кембриджской, поскольку та является культовой личностью.

«Она идеальна на посту будущей королевы и прекрасна как жена и мама. Я была впечатлена тем, как герцогиня носит платья за 200 долларов, словно они стоят 2 миллиона», — восхитилась сестра жены принца Гарри.

Саманта Маркл утверждает, что герцогиня Сассекская была виновата в нескольких инцидентах с королевской семьей, передает Daily Star. Бывшая актриса получила много негативного общественного внимания из-за своих действий, считает ее сестра.

Ранее стало известно, что ныне покойный муж Елизаветы II принц Филипп был против брака принца Гарри и Меган Маркл. Ему казалось, что внук отрекся от королевской жизни.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жена принца Гарри устроила ссору с Кейт Миддлтон прямо на ее дне рождения
королевская семья маркл миддлтон
Комментировать