Жена принца Гарри устроила ссору с Кейт Миддлтон прямо на ее дне рождения

Лос-Анджелес, 28 января. Супруга принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл испортила день рождения Кейт Миддлтон, затеяв ссору с ней прямо во время праздника. Об этом вспомнила сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл.

По словам родственницы, жена принца Гарри некрасиво повела себя по отношению к Миддлтон. Меган Маркл устроила конфликт с супругой принца Уильяма, расстроив не только ее саму, но и остальных членов королевской семьи, присутствовавших на празднике.

«Грустно, что она сделала это в день рождения Кейт», — отметила Саманта Маркл.

Сестра бывшей актрисы предположила, что герцогиня Сассекская попросту ревновала к Кейт Миддлтон как к серьезной сопернице. По мнению родственницы, Меган Маркл никогда не смогла бы сравниться с герцогиней Кембриджской, поскольку та является культовой личностью.

«Она идеальна на посту будущей королевы и прекрасна как жена и мама. Я была впечатлена тем, как герцогиня носит платья за 200 долларов, словно они стоят 2 миллиона», — восхитилась сестра жены принца Гарри.

Саманта Маркл утверждает, что герцогиня Сассекская была виновата в нескольких инцидентах с королевской семьей, передает Daily Star. Бывшая актриса получила много негативного общественного внимания из-за своих действий, считает ее сестра.

Ранее стало известно, что ныне покойный муж Елизаветы II принц Филипп был против брака принца Гарри и Меган Маркл. Ему казалось, что внук отрекся от королевской жизни.