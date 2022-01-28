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Британские и американские компании разрабатывают проект перепрофилирования ТЭС

Экономика
Британские и американские компании разрабатывают проект перепрофилирования ТЭС
wikipedia.org  /  Дьяков Владимир Леонидович / CC BY 3.0

Вашингтон, 28 января. Компании из США и Великобритании планируют перепрофилировать угольные электростанции в атомные. Они хотят полностью заменить котлы модульными реакторами уже к 2030 году, сообщает EurAsia Daily.

Британские и американские компании приступили к разработке электронной платформы для переоборудования ТЭС в АЭС. По их подсчетам, такой подход позволит максимально эффективно использовать средства, инфраструктуру и сохранить рабочие места. Кроме того, перепрофилирование ТЭС позволит снизить затраты на строительство новых предприятий по выработке энергии. Предварительно, первые АЭС нового проекта появятся к 2027 году.

В США давно ищут способы заменить угольную генерацию на малые модульные реакторы. Одним из интересантов проекта выступает компания TerraPower миллиардера Билла Гейтса.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал до 2050 года провести работу по достижению нулевых вредных выбросов в атмосферу. Он считает, что страны «Группы двадцати» должны отказаться от запуска новых угольных электростанций после 2021 года.

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