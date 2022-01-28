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Киевский адвокат Монтян отреагировала на планы Лукашенко вернуть Украину в «лоно славянства»

Политика
Киевский адвокат Монтян отреагировала на планы Лукашенко вернуть Украину в «лоно славянства»
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Киев, 28 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о неразрывных исторических корнях белорусов и россиян в ходе послания к нации. Заявления лидера республики привели в восторг адвоката и общественного деятеля Татьяну Монтян.

Лукашенко высказал мнение о сложившейся ситуации вокруг Украины. Президент Белоруссии назвал украинское государство «предметом закулисного торга», в котором жителей убеждают изменить отношение к братским народам. По мнению главы Белоруссии, цель стран Запада — избавление от российско-украинских контактов.

«Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения, наши корни из глубины веков, это надо сберечь чего бы оно ни стоило. Братство гораздо выше, чем надуманные обиды, местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи — основа общей безопасности и выживания. Как бы кому-то не хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства», — заявил белорусский лидер.

Монолог Лукашенко восхитил украинского адвоката Татьяну Монтян. В Telegram-канале она поделилась отрывком мощной речи белорусского лидера.

«Прямо в корень. Вот умеет Лукашенко говорить правильные вещи! Четко и простыми словами. Надеюсь, что за словами и действия последуют», — изумилась адвокат.

Лукашенко также отметил, что риторика вызовов и нападок стала в последнее время нормой в политической среде, а уровень агрессии стремительно повышается. Белорусский лидер подчеркнул: если какое-либо государство будет настроено против России агрессивно, Украина присоединится к РФ и займет ее сторону.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении сохранить суверенитет республики в связке с «друзьями и братьями».

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Все новости / Политика / Киевский адвокат Монтян отреагировала на планы Лукашенко вернуть Украину в «лоно славянства»
украина лукашенко монтян
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