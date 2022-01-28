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Бактерии из действующего вулкана в Коста-Рике способны выжить на Марсе

Наука
Бактерии из действующего вулкана в Коста-Рике способны выжить на Марсе
pixabay.com/PD

Вашингтон, 28 января. Ученые из Колорадского университета в Боулдере описали свойства уникальных микроорганизмов, которые в прошлом могли обитать на Марсе.

Американские исследователи изучили бактерии, обитающие в озере, расположенном в кратере вулкана Поас (Коста-Рика). Вода в нем насыщена кислотами и токсичными металлами. Температура в озере достигает точки кипения. При контакте раскаленной лавы с водой возникают фреатические взрывы, что приводит к выбросам пара и камней. Подобные условия свойственны и для Марса, считают ученые.

«Одно из наших ключевых открытий заключается в том, что мы нашли лишь несколько видов микроорганизмов и описали несколько способов их выживания», — рассказал один из ученых Колорадского университета Джастин Ван.

Бактерии из действующего вулкана в Коста-Рике способны выжить на Марсе
nasa.gov /

Речь идет о бактериях рода Acidiphilium. Они пережили несколько извержений вулкана. Бактерии противостоят экстремальным условиям, производят энергию, используя медь, железо, мышьяк и биологическую фиксацию углерода.

В ИМБП РАН ранее составили идеальный портрет кандидата для полета на Марс. Лучшей кандидатурой признан интроверт без явных особенностей в поведении и разговоре. Желательно, чтобы им оказался представитель европейской или американской культуры.

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ученые космос марс
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