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Совбез Белоруссии: НАТО отрабатывает применение ядерных ракет вблизи Союзного государства

Армия
Совбез Белоруссии: НАТО отрабатывает применение ядерных ракет вблизи Союзного государства
defense.gov

Минск, 28 января. Авиация Североатлантического альянса отрабатывает возможность использования у границ Союзного государства крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками. Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко заметил, что в последнее время увеличилось число полетов стратегических бомбардировщиков ВВС США рядом с границами России и Белоруссии.

«По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения», — добавил Вольфович.

Он обратил внимание, что сейчас абсолютно во всех областях международной и региональной безопасности присутствует напряженность. Силы НАТО наращивают военный контингент у границ Союзного государства под предлогом несуществующих «угроз с Востока», заметил Вольфович.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что порядка двух миллионов граждан республики должны уметь обращаться с огнестрельным оружием.

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россия сша белоруссия нато
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