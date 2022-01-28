Совбез Белоруссии: НАТО отрабатывает применение ядерных ракет вблизи Союзного государства

Минск, 28 января. Авиация Североатлантического альянса отрабатывает возможность использования у границ Союзного государства крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками. Об этом заявил государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко заметил, что в последнее время увеличилось число полетов стратегических бомбардировщиков ВВС США рядом с границами России и Белоруссии.

«По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения», — добавил Вольфович.

Он обратил внимание, что сейчас абсолютно во всех областях международной и региональной безопасности присутствует напряженность. Силы НАТО наращивают военный контингент у границ Союзного государства под предлогом несуществующих «угроз с Востока», заметил Вольфович.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что порядка двух миллионов граждан республики должны уметь обращаться с огнестрельным оружием.