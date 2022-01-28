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Украинская актриса Егорова оказалась в центре скандала после публичной поддержки Путина

Политика
Украинская актриса Егорова оказалась в центре скандала после публичной поддержки Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Киев, 28 января. Громкий информационный скандал разгорелся на Украине после неожиданного заявления киевской актрисы и телеведущей Снежаны Егоровой по поводу ее отношения к президенту России Владимиру Путину.

На своей странице в соцсети Facebook знаменитость призналась, что она поддерживает действия российского руководства.

«Я поддерживаю Путина! И не собираюсь менять свое мнение о том, что пора вернуть здравый смысл на Украину», — написала она в своей публикации.

Местные националисты тут же набросились с гневными комментариями и угрозами в адрес телеведущей. Более лояльные пользователи призвали актрису покинуть страну, поскольку выступать с подобными заявлениями на Украине сейчас крайне опасно.

Украинская актриса Егорова оказалась в центре скандала после публичной поддержки Путина
Федеральное агентство новостей /

Не поддержала Егорову даже ее родная дочь. Девушка по имени Стася, которая также работает телеведущей, опубликовала неоднозначную запись с осуждением в отношении родственницы. Юная особа буквально отказалась от собственной матери.

«Своими действиями и страшными высказываниями она подвергает опасности невинных детей», — написала она.

В заключение дочь актрисы заявила о прекращении общения с матерью после такого высказывания.

Экономист и блогер Валерий Галиев ранее пожелал украинскому президенту Владимиру Зеленскому поскорее уйти с поста главы государства. По его словам, действующий лидер является марионеткой в руках Запада.

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украина путин егорова
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