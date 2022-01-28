В Сети оценили планы Молдавии на покупку газа не у России

Кишинев, 28 января. В Сети отреагировали на заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что страна могла бы покупать газ не у России, если бы для этого были соответствующие условия.

Осенью прошлого года «Молдовагаз» после долгих переговоров все же смогла заключить договор на поставки топлива с «Газпромом». Однако два месяца подряд молдавская сторона с трудом находит средства для того, чтобы оплатить полученные объемы энергоресурса.

Глава Республики Молдовы уверена, что главной проблемой в данной ситуации является то, что часть акций «Молдовагаза» принадлежит «Газпрому». По ее мнению, в противном случае компании было бы проще приобрести топливо у других поставщиков. Правда, при этом Санду уточнила, что это могло бы произойти только при наличии необходимых денежных средств в бюджете.

Пользователи Сети с недоумением оценили заявление президента Молдавии. Они отметили, что другие поставщики, в отличие от «Газпрома», не только предлагают более высокие цены на газ, но и вряд ли будут идти навстречу и не отключать газ в случае задержки оплаты. При этом, как известно, даже в разгар энергетического кризиса российская компания и так пошла навстречу Республике Молдове и предложила ей хорошую скидку на газ по контракту в сравнении с биржевой ценой.

«Какое странное заявление. Можно подумать, что другой поставщик будет газ давать бесплатно. И так за предыдущие годы у Молдавии образовался нешуточный долг»; «Желающих бесплатно снабжать Молдавию газом все равно не найдется, и они прибегут к "Газпрому", будут клясться что в этот раз обязательно заплатят»; «Молдаванцы хотят газ дешево, а потом не платить»; «Условие одно: чтобы было подешевле. Но все так называемые друзья на халяву продавать не хотят. Так что или у "Газпрома" подешевле покупай, или замерзай»; «А другому поставщику что, платить не надо? "Газпром" еще как то на встречу идет в вопросах долга, Европейцы не столь добрые»; «Она думает, что другой поставщик будет давать газ бесплатно?»; «И кто такой умный будет бесплатно давать газ Молдавии? Санду живет в каком-то своем придуманном мире», — высказались в Сети.

ФБА «Экономика сегодня» /

Некоторые комментаторы предложили президенту Молдавии Майе Санду не тянуть, и уже сейчас начать закупать газ на европейской бирже. При этом пользователи отмечают, что делать это придется по еще более высокой цене, чем уже платит Кишинев.

«Так в чем дело, Санду? Покупай по 1000 долларов у других»; «Ей что, кто-то уже газ предлагает дешевле "Газпрома"? Вернее, ей вообще кто-нибудь газ предлагает?!»; «Дешевый российский газ становится доступен только для элитных стран ЕС. Остальные будут пользоваться газом с биржевыми ценниками, которые в разы превышают по цене договорной российский»; «Санду, если тебя не устраивает Газпром, то покупай газ на споте по 3000 долларов», — предлагают комментаторы.

Также часть пользователей предположила, что Молдавия просто хочет пойти по пути Украины и ради «энергонезависимости» начать приобретать российский газ реверсом в других странах.

«Ну, можно, как Украина, покупать российский газ по "реверсу" по формуле "Роттердам +" и уничтожить окончательно "процветающую" молдавскую экономику, опережающими темпами довести до кладбища народ и освободить территорию»; «Они, как и украинцы, мечтают покупать российский газ реверсом»; «Разве РФ принуждает покупать у нее газ? Не нравится покупать газ в РФ — пусть покупают российский газ в Германии»; «Конечно, пусть покупает у других! Например, у Германии. Но только после запуска "СП-2". И уже дороже»; «Да не вопрос: купите у Венгрии, как и Украина. Россия только объем венграм увеличит. И мы заработаем, и венгры с наценочкой», — иронизируют комментаторы.

Эксперт в сфере энергетики Александр Фролов ранее объяснил, на какую страну Восточной Европы стоит равняться Молдавии, чтобы получать самые выгодные цены на российский газ.