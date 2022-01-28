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Вдова Караченцова Поргина призналась, что хотела бы умереть дома

Общество
Вдова Караченцова Поргина призналась, что хотела бы умереть дома
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Москва, 28 января. Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала, где хотела бы уйти из жизни. По словам единственной супруги покойного актера, она предпочла бы умереть дома.

Поргина заговорила о смерти на фоне ситуации с ее другом — актером Леонидом Куравлевым. По данным СМИ, звезду советского кино перевели в хоспис после выписки из больницы, где артист лежал с пневмонией.

Вдова Караченцова задумывалась о смерти и в процессе ухода за тяжелобольным мужем. Актриса пришла к выводу, что не хотела бы покидать этот мир, находясь в некоем учреждении. Однако Поргина не исключает и такого варианта.

«Я про себя говорю, что я бы хотела умереть дома. Но мало ли, что я хочу, это Господь бог решит. Я хочу умереть дома, но, может, я буду так тяжела, что меня тоже могут сдать в хоспис», — призналась артистка в комментарии BLITZ+.

По словам вдовы Караченцова, на эту тему очень трудно рассуждать. Подводя итог, Поргина отметила, что борьба за жизнь очень сложна и требует большой отдачи.

Ранее бывший муж погибшей актрисы Марины Голуб Вадим Долгачев заявил, что у него якобы был роман с Поргиной много лет назад, несмотря на ее брак. Актриса отказалась признавать эту любовную связь.

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актриса караченцов поргина
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