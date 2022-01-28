Непонятно, о чем думал Данилко: актер Джигурда отреагировал на песню Сердючки о Бандере

Еще до событий на Майдане в 2014 году, актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда открыто заявлял, что считает героями Украины тех людей, кто не проливал кровь. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист. Ранее стало известно о том, что певец Андрей Данилко, известный по своему образу Верки Сердючки, исполнил песню «Батько наш — Бандера» в ходе записи выпуска передачи «Дизель-шоу».

«Поскольку Бандера объявлен героем Украины, Данилко, как украинец, имеет право [спеть], но я думаю, что он этим выступлением перекрыл себе гастроли в России. Он же взрослый человек, понимает ситуацию. Понятно, что сделал это ради хайпа», — сообщил актер.

Никита Джигурда также подчеркнул, что его позиция относительно героев Украины неизменна уже долгие годы.

«У меня другие герои Украины. В 2013 году, еще до переворота, у меня было выступление в национальном дворце искусств «Украина». Его вел Владимир Зеленский до того, как стал президентом. Я сказал в зал: «Слава Украине», они — «Героям слава». Я говорю «Слава академику Борису Патону. Слава Елене Блаватской. Слава Казимиру Малевичу. Слава героям Украины, которые не проливают кровь», — пояснил собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

В завершение он предположил, каковы могли быть мотивы певца Андрея Данилко.

«Для меня непонятно, о чем думал Данилко. Может быть, таким образом он высказал свою позицию и не хочет больше трудиться в России, но он имеет на это право», — подытожил исполнитель песен.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН выразил готовность сойтись в схватке в октагоне с шоуменом Гогеном Солнцевым. По словам собеседника, это станет хорошей разминкой перед боем с юмористом Николаем Лукинским.