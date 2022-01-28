Банки РФ будут обязаны детально объяснять вкладчикам все условия по депозитам

Москва, 28 января. Российские банки будут обязаны раскрывать вкладчикам все условия по депозитам. Они должны быть размещены в начале договора и на сайтах банков. Проект нового указа размещен на сайте ЦБ РФ.

Закон должен вступить в силу с июля 2022 года. Банки будут обязаны указывать не только величину ставки по депозитам. Если ставок несколько, они должны будут детально раскрыть условия в период действия каждой из них.

Также финансовым организациям придется разъяснять порядок выплаты процентов, сообщать о возможности продлевать договор и указывать на любые ограничения, касающиеся пополнения вклада или досрочного снятия денег с депозита.

«Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так–то просто — нужно в придачу открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму», — пояснил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамут.

Новый формат работы банков позволит вкладчикам лучше разобраться в условиях по депозитам и адекватно оценить уровень дохода, который они получат.

Ставки по ипотечным и потребительским кредитам в 2022 году в РФ повысили 23 банка. В среднем данный показатель рынка займов вырос на 17%.