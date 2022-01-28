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Банки РФ будут обязаны детально объяснять вкладчикам все условия по депозитам

  /   Обновлено: 28 января 2022 17:43
Экономика
Банки РФ будут обязаны детально объяснять вкладчикам все условия по депозитам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 января. Российские банки будут обязаны раскрывать вкладчикам все условия по депозитам. Они должны быть размещены в начале договора и на сайтах банков. Проект нового указа размещен на сайте ЦБ РФ.

Закон должен вступить в силу с июля 2022 года. Банки будут обязаны указывать не только величину ставки по депозитам. Если ставок несколько, они должны будут детально раскрыть условия в период действия каждой из них.

Также финансовым организациям придется разъяснять порядок выплаты процентов, сообщать о возможности продлевать договор и указывать на любые ограничения, касающиеся пополнения вклада или досрочного снятия денег с депозита.

«Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так–то просто — нужно в придачу открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму», — пояснил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамут.

Новый формат работы банков позволит вкладчикам лучше разобраться в условиях по депозитам и адекватно оценить уровень дохода, который они получат.

Ставки по ипотечным и потребительским кредитам в 2022 году в РФ повысили 23 банка. В среднем данный показатель рынка займов вырос на 17%.

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