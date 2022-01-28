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Нужен тест ДНК: таинственная история с фото внебрачного сына Абдулова обросла новыми версиями

  /   Обновлено: 28 января 2022 18:33
Шоу-бизнес
Нужен тест ДНК: таинственная история с фото внебрачного сына Абдулова обросла новыми версиями
Кадр из фильма «Лузер»  / 


Близкие народного артиста РСФСР Александра Абдулова не спешат принимать нового внебрачного сына актера — 33-летнего Александра Коваля. По словам друзей, для них главная загадка — как фотография ребенка оказалась в пиджаке артиста, ведь он долгое время висел в футляре: сначала — у мамы Абдулова, потом — у невестки, вдовы брата Роберта. Ни одна из них не находила фотографию. Ее обнаружила только его гражданская жена Виктория Лановская, взявшая пиджак себе на память о бывшем возлюбленном.

Сокурсники Александра Абдулова по ГИТИС, знающие его более 50 лет, не исключают возможность подлога.

«Мы так и не поняли, действительно ли там была фотография или она туда вложила, — говорит друг и сокурсник Александра Абдулова, телеведущий Александр Мягченков. — Этого никто не знает, поэтому и будут проводить ДНК-экспертизу этого парня и какой-то абдуловской одежды — не знаю, запонки или еще что-то сохранилось. Это никто не может подтвердить, насколько это реально. Правда, что Виктория [Лановская] приехала к Альбине (жена старшего брата актера. — Прим. ФАН). Альбина ей отдала пиджак — это действительно абдуловский пиджак. А вот была ли там фотография, Альбина сама не знает. Или вложили ее — этого никто не знает. Может быть, это фейк, а может быть, правда. Выяснить можно только с помощью ДНК».

Нужен тест ДНК: таинственная история с фото внебрачного сына Абудлова обросла новыми версиями
Prt Scr youtube.com / Пусть говорят

При этом никто не спешит навешивать на Коваля ярлык самозванца. По словам Мягченкова, оказаться сыном самого Абдулова — это уже приятный бонус. Тем более, что Александр Коваль сразу заявил, что наследство ему не нужно.

«Мальчик снимается в кино, может быть, ему надо пропиариться, как Тимур Еремеев. Теперь на Первом канале программу ведет, его увидели, заметили, — продолжает собеседник ФАН. — Он говорит, что наследство ему не нужно. Хотя если ДНК подтвердит, что он сын Абдулова, то, естественно, он может претендовать на часть наследства, которое осталось его супруге, дочери, родным. По словам юристов, в данном случае нет давности сроков».

Никто уже не может сказать, каким образом фотография оказалась в пиджаке, который Александр Гаврилович давно не носил, который неоднократно чистили, перекладывали, упаковывали его мама и невестка.

«Самая главная загадка — как эта фотография появилась в этом пиджаке, — удивляется Мягченков. — Этот пиджак был у мамы. Он висел на даче во Внуково долгое время, а когда произошел этот конфликт между Юлией и Робертом (старший брат Абдулова. — Прим. ФАН), Роберт, его жена Альбина и мама Александра переехали в Иваново, туда же перевезли все вещи, в том числе пиджак. Он, наверное, Сашке нравился. Он висел там всю жизнь в футлярчике».

Напомним, друзья Абдулова сообщили еще об одном сыне артиста, которого ищут уже 30 лет. Его родила медсестра по имени Татьяна. Сейчас сыну Александра Абдулова должно быть около 50 лет.

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внебрачный сын абудлов
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