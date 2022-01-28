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Мост в Питтсбурге рухнул, не дождавшись приезда Байдена

Весь мир
Мост в Питтсбурге рухнул, не дождавшись приезда Байдена
twitter.com  /  Pittsburgh Public Safety

Питтсбург, 28 января. Сотрудники экстренных служб Питтсбурга устраняют аварию на магистральном газопроводе, который был разрушен вследствие обрушения автомобильного моста. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт служб общественной безопасности города.

По сообщениям городских властей, обрушение произошло около 7 часов утра по местному времени. В момент падения моста на нем находилось несколько транспортных средств, включая городской автобус. Сообщается, что с места происшествия были госпитализированы несколько пострадавших, которые получили неопасные травмы.

По иронии обрушение моста произошло за несколько часов до приезда в город президента Джо Байдена, который посетит Питтсбург в рамках продвижения инфраструктурного плана, одним из пунктов которого является ремонт мостов.

Сообщается, что об аварийном состоянии моста было известно еще в конце 2018 года, когда в сети появились фотографии одной из его опор.

Тем не менее, заявка на ремонт была благополучно закрыта городскими властями через три года. Спустя месяц «реконструкцией» моста занялась гравитация.

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сша питтсбург инфраструктура
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