Мост в Питтсбурге рухнул, не дождавшись приезда Байдена

Питтсбург, 28 января. Сотрудники экстренных служб Питтсбурга устраняют аварию на магистральном газопроводе, который был разрушен вследствие обрушения автомобильного моста. Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт служб общественной безопасности города.

По сообщениям городских властей, обрушение произошло около 7 часов утра по местному времени. В момент падения моста на нем находилось несколько транспортных средств, включая городской автобус. Сообщается, что с места происшествия были госпитализированы несколько пострадавших, которые получили неопасные травмы.

По иронии обрушение моста произошло за несколько часов до приезда в город президента Джо Байдена, который посетит Питтсбург в рамках продвижения инфраструктурного плана, одним из пунктов которого является ремонт мостов.

JUST IN: Emergency crews Friday were on the scene of a bridge collapse in Pittsburgh, just hours before President Joe Biden is scheduled to visit the city to talk about the $1 trillion infrastructure bill that includes bridge maintenance. https://t.co/23r7LNCFYl pic.twitter.com/QKbbxxN41l

Сообщается, что об аварийном состоянии моста было известно еще в конце 2018 года, когда в сети появились фотографии одной из его опор.

@Pgh311 I hope someone is keeping an eye on the underside of the Forbes Avenue bridge over Frick Park? One of the big "X" beams is rusted through entirely (and, yes, I see the cables, so it's probably not a crisis). pic.twitter.com/UQScawPEGQ